Rusko umožní zahraničným bankám otvárať pobočky v krajine

Moskva 25. júla (TASR) - Ruskí zákonodarcovia vo štvrtok predbežne schválili navrhovanú legislatívu, ktorá umožní zahraničným bankám otvárať pobočky v Rusku. Ministerstvo financií dúfa, že tento krok zmierni problémy s cezhraničným zúčtovaním. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruské banky majú problémy s cezhraničným zúčtovaním po tom, ako im sankcie Západu v dôsledku konfliktu na Ukrajine zablokovali prístup do globálneho platobného systému SWIFT.



"Zúčtovania sú spojovacím vláknom ekonomiky," povedal zástupca ministra financií Alexej Sazanov pred zákonodarcami pri predstavovaní návrhu zákona, ktorý bol schválený počas prvého čítania v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu.



Na to, aby nadobudol platnosť, musí prejsť ďalšími dvoma čítaniami v Dume, získať schválenie v hornej komore parlamentu a musí ho podpísať prezident Vladimir Putin.



"Bez zúčtovania nie je fungovanie ekonomiky možné," povedal Sazanov. "Teraz sa navrhuje ďalší mechanizmus, ktorý umožní cezhraničné zúčtovania."



Zahraničné banky môžu v súčasnosti v Rusku otvárať len dcérske spoločnosti alebo zastúpenia, nie pobočky.



Navrhovaný zákon by mal umožniť zahraničným bankám otvárať pobočky s vkladom vo výške 1 miliardy rubľov, pričom počet zahraničných zamestnancov by mal byť obmedzený na 50 %. Banky budú však mať zakázané otvárať účty jednotlivcom.



"Hlavným cieľom, ktorý týmto návrhom zákona sledujeme, je zjednodušenie zúčtovania, možnosť robiť zúčtovanie cez pobočky," povedal Sazanov.