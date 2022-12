Rusko už tento rok opustilo 100.000 IT špecialistov

Moskva 20. decembra (TASR) - Približne 100.000 špecialistov na informačné technológie (IT) už opustilo tento rok Rusko po začatí vojenskej operácie na Ukrajine koncom februára. Uviedol to v utorok ministerstvo pre digitálny rozvoj. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Mladí Rusi po začatí invázie húfne utekali z krajiny, najmä tí, ktorí pôsobia v IT sektore a sú schopní pracovať na diaľku, čo vyvolalo obavy z úniku mozgov. Vyhlásenie mobilizácie koncom septembra tiež spustilo ďalšiu vlnu odchodov.



"Až 10 % zamestnancov IT spoločností opustilo krajinu a nevrátilo sa. Celkovo je v zahraničí okolo 100.000 IT špecialistov," citovali ruské tlačové agentúry ministra pre digitálny rozvoj Maksuta Šadajeva. Podľa neho 80 % z tých, ktorí odišli, naďalej pracuje pre ruské firmy na diaľku.



Minister neuviedol dôvod odchodov, ale odporučil neukladať "prísne obmedzenia" na prácu na diaľku, aby sa predišlo tomu, že by to prinútilo týchto expertov hľadať si prácu v zahraničných spoločnostiach.



Väčšina Rusov, ktorí odišli, smerovala do susedných krajín, ako sú Arménsko, Gruzínsko a Kazachstan, ale aj do Turecka a Spojených arabských emirátov.