Rusko v 1. polroku zvýšilo daňové príjmy o 31 % na 26,9 bilióna RUB

Moskva 6. augusta (TASR) - Daňové príjmy do ruského štátneho rozpočtu za šesť mesiacov do konca júna 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 31 % na 26,9 bilióna rubľov (315,78 miliardy USD, 287,96 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na riaditeľa ruskej Federálnej daňovej služby Daniila Jegorova.



V absolútnom vyjadrení daňové príjmy vzrástli o 6,4 bilióna RUB, povedal Jegorov na stretnutí s ruským premiérom Michailom Mišustinom. Objem rozpočtových príjmov z ropy a plynu sa v prvom polroku zvýšil o 43,4 %, dodal Jegorov.



"Príjmy z ropy a plynu vyzerajú veľmi dobre, čo, samozrejme, ovplyvňuje príjmy federálneho rozpočtu," pokračoval šéf ruskej daňovej správy. Štátny rozpočet by mal podľa neho získať všetky príjmy naplánované na rok 2024. "Predpokladáme, že do konca roka bude rozpočet naplnený. Nevidíme tu žiadne významné problémy," uzavrel Jegorov.



(1 EUR = 1,0966 USD)