Rusko v 1. polroku zvýšilo dodávky potrubného plynu do Turecka o 28 %
V roku 2024 Rusko zvýšilo svoje dodávky plynu do Turecka prostredníctvom plynovodov o 2,6 % na niečo vyše 21 miliárd metrov kubických.
Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Rusko v prvom polroku tohto roka dodalo Turecku potrubiami približne 11 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o takmer 28 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje tureckého regulačného úradu pre energetický trh.
V roku 2024 Rusko zvýšilo svoje dodávky plynu do Turecka prostredníctvom plynovodov o 2,6 % na niečo vyše 21 miliárd metrov kubických. Rusko dodáva plyn do Turecka prostredníctvom dvoch plynovodov vedúcich cez Čierne more, Blue Stream a TurkStream. Plynovod TurkStream má kapacitu 31,5 miliardy metrov kubických a slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. Po zastavení tranzitu cez Ukrajinu je v súčasnosti poslednou aktívnou trasou pre vývoz ruského plynu do Európy.