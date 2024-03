Rusko v 2. štvrťroku zníži ťažbu ropy o 471.000 barelov denne

Moskva 3. marca (TASR) - Rusko v 2. štvrťroku 2024 zníži produkciu ropy takmer o pol milióna barelov denne. Uviedol to v nedeľu vicepremiér Alexander Novak pred rokovaniami najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+ o limitoch na ťažbu na budúci týždeň v stredu (6.3.). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Aliancia, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom, od konca roku 2022 výrazne zredukovala dodávky ropy na trhy, aby podporila rast cien komodity.



Moskva spresnila, že v 2. štvrťroku 2024 svoju ťažbu zníži o 350.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v apríli, o 400.000 barelov/deň v máji a potom o 471.000 barelov denne v júni, uviedol Novak vo vyhlásení, ktoré zverejnila ruská vláda.



Dodal, že po skončení 2. štvrťroka sa môžu tieto škrty predĺžiť v závislosti od trhových podmienok.



Pre ruské štátne financie sú lukratívne príjmy z ropy a plynu kľúčové.



Západ sa pokúsil obmedziť tieto príjmy Moskvy z vývozu energií uvalením sankcií proti nej za ofenzívu na Ukrajine a zavedením cenového stropu na ruskú ropu prepravovanú po mori. To prinútilo Rusko presmerovať dodávky do krajín, ako Čína a India.



Európa bola desaťročia hlavným odberateľom energií z Ruska. Po zastavení veľkej časti ich importu Rusko minulý rok súhlasilo so znížením produkcie o 500.000 barelov denne v rámci dohody OPEC+.