< sekcia Ekonomika
Rusko v apríli vyviezlo ropu a ropné produkty za 19,18 miliardy USD
Ruský vývoz ropy a ropných produktov v apríli v porovnaní s marcom klesol o 1,26 % na 7,03 milióna barelov denne.
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Ruský vývoz ropy a ropných produktov v apríli v porovnaní s marcom klesol o 1,26 % na 7,03 milióna barelov denne (bpd). Tržby z exportu vzrástli o 0,58 % na 19,18 miliardy amerických dolárov (16,34 miliardy eur) v dôsledku vyšších svetových cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).
Dodávky ropy v apríli medzimesačne vzrástli o 250.000 bpd, zatiaľ čo dodávky ropných produktov klesli o 340.000 bpd. Tržby z vývozu ropy v apríli dosiahli 12,94 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 1,53 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. mesiaci. Tržby z vývozu ropných produktov klesli o 1,42 miliardy USD na 6,24 miliardy USD. Oproti aprílu minulého roka sa príjmy Ruska z vývozu ropy zvýšili o 6,28 miliardy USD. Cena ruskej ropy Urals v apríli v porovnaní s marcom vzrástla o 20,92 USD na 96,42 USD za barel.
(1 EUR = 1,1738 USD)
Dodávky ropy v apríli medzimesačne vzrástli o 250.000 bpd, zatiaľ čo dodávky ropných produktov klesli o 340.000 bpd. Tržby z vývozu ropy v apríli dosiahli 12,94 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 1,53 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. mesiaci. Tržby z vývozu ropných produktov klesli o 1,42 miliardy USD na 6,24 miliardy USD. Oproti aprílu minulého roka sa príjmy Ruska z vývozu ropy zvýšili o 6,28 miliardy USD. Cena ruskej ropy Urals v apríli v porovnaní s marcom vzrástla o 20,92 USD na 96,42 USD za barel.
(1 EUR = 1,1738 USD)