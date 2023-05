Rusko v indických bankách nahromadilo miliardy rupií a nevie čo s nimi

Moskva 5. mája (TASR) - Rusko v indických bankách nahromadilo miliardy rupií a teraz ich potrebuje konvertovať na iné meny, uviedol v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. India a Rusko zastavili rokovania o zúčtovaní bilaterálneho obchodu v rupiách. Indii sa totiž ani po mesiacoch rokovaní nepodarilo presvedčiť Rusko, aby si rupie ponechalo vo svojej pokladnici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pokiaľ ide o rupie, je to problém, pretože na účtoch v indických bankách máme nahromadené miliardy rupií a my tieto peniaze potrebujeme použiť," uviedol Lavrov na tlačovej konferencii v Indii. "Preto by sme mali rupie konvertovať na iné meny. O tom diskutujeme."



India začala preskúmavať mechanizmus zúčtovania obchodu s Ruskom v rupiách krátko po tom, ako Moskva vo februári minulého roka zaútočila na Ukrajinu. To takisto spôsobilo pruský nárast dovozu ruských komodít do Indie, keďže Moskva na ne ponúka výrazné zľavy, a to predovšetkým na ropu.



Podľa dostupných informácií však obe strany žiadnu dohodu o zúčtovaní v rupiách neuzavreli. Väčšina obchodov sa uskutočňuje v dolároch, ale čoraz väčší objem sa realizuje v iných menách, napríklad v emirátskych dirhamoch.