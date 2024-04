Rusko v marci znížilo vývoz benzínu po železnici na polovicu

Moskva 4. apríla (TASR) - Rusko v marci, po uvalení embarga na vývoz paliva, znížilo vývoz benzínu po železnici na polovicu, keďže rastúci domáci dopyt a neplánované odstávky rafinérií zhoršili ponuku na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá pri svojich výpočtoch vychádzala z údajov od zdrojov z trhu.



Koncom februára Rusko oznámilo zákaz vývozu benzínu od 1. marca na šesť mesiacov. Cieľom je udržať ceny stabilné pri rastúcom dopyte spotrebiteľov a farmárov a umožniť údržbu a opravy rafinérií po útokoch ukrajinských dronov. Výnimky dostali len dodávky na základe medzivládnych dohôd, a to najmä členom Eurázijskej hospodárskej únie na čele s Moskvou.



Podľa výpočtov Reuters na základe údajov od zdrojov ruské rafinérie v marci vyviezli po železnici približne 323.000 metrických ton benzínu. Tie smerovali najmä do Mongolska (75.500 ton), Uzbekistanu (53.500 ton), Tadžikistanu (47.800 ton) a Kirgizska (42.300 ton).



Len približne 16.500 metrických ton benzínu Rusko minulý mesiac vyviezlo cez pobaltský prístav Usť-Luga a takmer 13.300 ton cez arktický prístav Murmansk. Cez ďalšie prístavy sa nevyviezlo nič, uviedli zdroje.



Obchodníci očakávajú ďalší pokles exportu ruského benzínu v dôsledku sezónnej údržby a neplánovaných výpadkov v rafinériách.



Podľa Reuters bola koncom marca po útokoch ukrajinských dronov pre opravy znížená kapacita na spracovanie ropy v Rusku zhruba o 14 %.



Experti odhadujú, že kapacita primárnej rafinácie ropy v Rusku v apríli vzrastie oproti marcu o 9,5 % na 4,323 milióna ton.



Rusko by tiež mohlo zvýšiť dovoz benzínu pre svoj domáci trh zo susedného Bieloruska, aby sa vyrovnalo s rizikom jeho nedostatku.



Rusko od zavedenia embarga Európskej únie (EÚ) na dovoz ruských ropných produktov vo februári 2023 presmerovalo vývoz benzínu do krajín Afriky a Ázie, Turecka a Brazílie.