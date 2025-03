Rusko v roku 2024 dodalo Maďarsku rekordných 8,6 miliardy m3 plynu

Moskva 26. marca (TASR) - Rusko dodalo do Maďarska v roku 2024 rekordných 8,6 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu. Dodávky ropy do krajiny prostredníctvom ropovodu Družba boli v objeme 4,78 milióna ton. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na vyhlásenie ruskej vlády.



Od začiatku tohto roka do 1. marca 2025 dodávky ruského plynu podľa zverejnených údajov dosiahli 1,18 miliardy m3 a dodávky ropy boli v objeme 956.000 ton. "Veľmi si vážime rozumnú a nezaujatú zahraničnopolitickú líniu maďarského vedenia. Váš vždy konštruktívny postoj nám umožňuje účinne spolupracovať a riešiť všetky vznikajúce problémy napriek náročnému medzinárodnému prostrediu. V súčasných podmienkach je rozumné pokračovať v realizácii už skôr dosiahnutých dohôd v strategických oblastiach, zachovať a znásobiť celú škálu bilaterálneho rozvoja vo všetkých oblastiach rusko-maďarskej spolupráce. Rusko je pevne odhodlané ďalej rozvíjať pragmatické a vzájomne výhodné vzťahy s Maďarskom," uviedol podpredseda ruskej vlády Alexander Novak po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm. Rusko prijme všetky potrebné opatrenia, aby dodávky zostali neprerušené a predvídateľné, dodal Novak.