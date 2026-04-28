Rusko v roku 2025 dodalo Číne energie za 80 miliárd dolárov
Vývoj od začiatku tohto roka podľa diplomata potvrdzuje, že rusko-čínske energetické partnerstvo zostáva vysoko odolné voči vonkajším šokom, ako je kríza spôsobená vojnou USA a Izraela proti Iránu.
Autor TASR
Moskva 28. apríla (TASR) - Dodávky energie z Ruska do Číny dosiahli v minulom roku hodnotu takmer 80 miliárd dolárov (68,098 miliardy eur), uviedol ruský veľvyslanec v Číne Igor Morgulov s tým, že partnerstvo medzi Moskvou a Pekingom si zachovalo odolnosť voči vonkajším šokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dodávky energetických surovín do Čínskej ľudovej republiky dosiahli do konca roka 2025 takmer 80 miliárd USD, čo predstavuje tretinu celkového vzájomného obchodu. Rusko je už niekoľko rokov najväčším vývozcom ropy a v poslednom období aj plynu na čínsky trh a stabilne sa radí medzi troch najväčších vývozcov uhlia,“ priblížil Morgulov v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Izvestija. Rusko a Čína realizujú množstvo spoločných projektov, a to aj v oblasti jadrovej energie, a rozvíja sa aj úzka spolupráca v technologickom sektore a v oblasti zelenej agendy, dodal diplomat, podľa ktorého sa od začiatku tohto roka dynamika spolupráce ešte zvýšila.
„Vývoz ruskej ropy do Číny sa v prvom štvrťroku zvýšil o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025, pričom rast nastal nielen v marci, keď eskaloval konflikt na Blízkom východe, ale aj v predchádzajúcich mesiacoch. Plynovod Sila Sibíri sa postupne napĺňa a zaznamenávame výrazný nárast dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG),“ povedal Morgulov.
Vývoj od začiatku tohto roka podľa diplomata potvrdzuje, že rusko-čínske energetické partnerstvo zostáva vysoko odolné voči vonkajším šokom, ako je kríza spôsobená vojnou USA a Izraela proti Iránu. „Navyše, v situácii, keď uzavretie Hormuzského prielivu narušilo zavedené dodávateľské reťazce, Rusko potvrdilo svoje postavenie spoľahlivého dodávateľa energie pre Čínu a ďalšie krajiny,“ zdôraznil Morgulov.
(1 EUR = 1,1749 USD)
