Rusko v septembri zvýši export ropy cez svoje západné prístavy

Moskva 22. augusta (TASR) - Rusko s veľkou pravdepodobnosťou zvýši v septembri export ropy zo svojich západných prístavov. Uviedli to dva zdroje z ropného trhu s tým, že na budúci mesiac by sa mala začať pravidelná odstávka rafinérií v dôsledku údržby. To znamená, že Rusko bude mať viac ropy na export. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruské západné prístavy Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk, ktoré patria k hlavným pre vývoz ruskej ropy Urals, zvýšia podľa zdrojov na budúci mesiac nakládku na viac než dva milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). V auguste sa objem vývozu ruskej ropy cez západné prístavy odhaduje asi na 1,95 milióna barelov denne.



K rastu by malo prispieť aj zastavenie transportu ropy od ruského Lukoilu cez ropovod Družba na Slovensko a do Maďarska po tom, ako koncom júna Ukrajina zaradila Lukoil na sankčný zoznam. To Rusku uvoľnilo časť objemu ropy na export po mori. Ak by sa problém na budúci mesiac vyriešil, tieto objemy sa z prístavov opätovne stiahnu, dodali zdroje z trhu.



Objem dodávok zo západných prístavov však bude podľa zdrojov závisieť aj od dostatku palív na ruskom trhu. Signály ich nedostatku môžu viesť k revízii pôvodného plánu údržby rafinérií.