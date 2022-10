Rím 1. októbra (TASR) - Rusko v sobotu zastavilo dodávky zemného plynu do Talianska. Moskva sa tak snaží ešte viac eskalovať európsku energetickú krízu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



Talianska energetická spoločnosť Eni uviedla, že ruský plynárenský koncern zastavil dodávky plynu do Talianska. Gazprom v sobotu informoval Eni, že už nemôže dodávať plyn cez Rakúsko.



Ruský plyn je v normálnej situácii dopravovaný do Tarvisia na taliansko-rakúskych hraniciach, odkiaľ je ďalej distribuovaný.



"Gazprom informoval, že nemôže potvrdiť objem plynu vyžiadaný pre dnešok, keď uviedol, že nie je možné dodávať plyn cez Rakúsko. Preto budú dnešné dodávky ruského plynu cez vstupný bod Tarvisio nulové," uviedla Eni.



Podľa hovorcu Eni Rakúsko od Gazpromu zrejme ďalej dostáva plyn. Dodal, že firma sa snaží zistiť, či by sa dodávky nedali obnoviť.



Taliansko pred ruským útokom na Ukrajinu pokrývalo asi 40 % svojej spotreby plynu dovozom z Ruska. Rím si potom zabezpečil alternatívne dodávky plynu zo Severnej Afriky. Tie už sčasti vykompenzovali výpadky ruských dodávok, ktoré sa v uplynulých mesiacoch znižovali a v uplynulých niekoľkých dňoch klesli výrazne.