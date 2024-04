Rusko varuje Európu pred odvetou za zhabané aktíva

Moskva 23. apríla (TASR) - Blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina varuje Európu pred odvetou Moskvy, ak Západ zabaví zmrazené ruské aktíva v hodnote takmer 300 miliárd USD (282,17 miliardy eur) a použije ich na pomoc Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Európania vedia, že z našej strany príde veľmi tvrdá a adekvátna odpoveď," povedala pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková.



Matvijenková, členka ruskej bezpečnostnej rady, pritom uviedla, že Rusko už pripravilo legislatívu na odvetné opatrenia. Nešpecifikovala, o aké odvetné opatrenia pôjde, ale vyhlásila, že Európa "stratí viac ako my".



Po tom, ako prezident Vladimir Putin v roku 2022 poslal vojakov na Ukrajinu, Spojené štáty a ich spojenci zakázali transakcie s ruskou centrálnou bankou a ministerstvom financií, čím zablokovali ruské aktíva v hodnote približne 300 miliárd USD.



Predseda dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin zase pripomenul, že väčšina z týchto aktív, približne 224 miliárd USD sa nachádza v Európskej únii (EÚ), zatiaľ čo v USA sú aktíva len v hodnote 5 až 6 miliárd USD.



Západní predstavitelia pritom nie sú úplne rozhodnutí, pokiaľ ide o tento kontroverzný návrh. Kým USA chcú aktíva zabaviť, aby pomohli podporiť Ukrajinu, niektorí bankári a európski predstavitelia sa obávajú, že jednoduché prevzatie aktív by vytvorilo nebezpečný precedens.



Snemovňa reprezentantov USA schválila v sobotu (20. 4.) legislatívu na podporu Ukrajiny vrátane zákona, ktorý umožní konfiškáciu ruského štátneho majetku.



Jednou z možností, o ktorých Západ diskutuje, je skonfiškovať príjem z aktív bez ich zhabania.



Kremeľ opakovane varoval, že akékoľvek zhabanie jeho aktív by bolo v rozpore so všetkými princípmi slobodných trhov, ktoré Západ presadzuje, a podkopalo by dôveru v americký dolár a euro. Odradilo by to tiež globálne investície a podkopalo dôveru v západné centrálne banky.



Rusko opakovane vyhlásilo, že akúkoľvek konfiškáciu svojho majetku napadne na súdoch.



Niektorí ruskí predstavitelia navrhli, aby v prípade konfiškácie ruských aktív postihol rovnaký osud aktíva zahraničných investorov, ktoré uviazli na tzv. špeciálnych účtoch typu "C" v Rusku. Nie je presne jasné, koľko peňazí je na týchto účtoch.



Volodin pritom v pondelok uviedol, že Rusko má po kroku americkej Snemovne reprezentantov dôvody na zabavenie majetku Západu.



(1 EUR = 1,0632 USD)