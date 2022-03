Rusko varuje Európu, že embargo na ruskú ropu zasiahne každého

Moskva 21. marca (TASR) - Embargo na dovoz ruskej ropy, ktoré presadzujú niektoré európske krajiny v súvislosti s vojenskou akciou Moskvy na Ukrajine, by malo priamy dosah na každého. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) budú v pondelok rokovať o ďalších sankciách proti Moskve vrátane sankcií namierených na ruský energetický sektor. Peskov v tejto súvislosti novinárom povedal, že ropné embargo „je rozhodnutie, ktoré zasiahne každého“.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vyzval európsky blok, aby zastavil všetok obchod s Ruskom.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil v pondelok ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Mariupol za "obrovský vojnový zločin". Ukrajinské vedenie v noci na pondelok odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného Mariupola – mesta na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny –, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda.



