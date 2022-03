Rusko varuje, že zoštátni aktíva západných firiem, ktoré odišli

Moskva 10. marca (TASR) - Západné spoločnosti, ktoré odišli z Ruska pre vojnu proti Ukrajine, môžu prísť o svoje ruské divízie a závody. Moskva sa vyhráža ich zoštátnením. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosti, ktoré odchádzajú z Ruska, "v podstate ponechávajú zamestnancov napospas osudu", uviedol bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Vláda bude podľa neho musieť prijať opatrenia, ktoré po insolvencii firiem a závodov vyústia do zoštátnenia, aby títo ľudia neskončili na ulici, uviedol podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



Na základoch aktív, ktoré investori v panike zanechali, bude treba vybudovať nový priemysel, uviedol Medvedev. "Tento prístup je objektívny a férový," dodal.



V Rusku zatiaľ neexistuje zákon o zoštátnení firemných aktív. Čoraz viac ruských politikov v reakcii na západné sankcie však volá po takejto legislatíve a očakáva sa, že by sa čoskoro mohla dostať do ruského parlamentu.



"Nech mali západné firmy akýkoľvek dôvod pre svoj odchod, mali by pochopiť, že nebude ľahké vrátiť sa späť na naše trhy," uviedol Medvedev.