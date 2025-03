Rusko vidí pri rozvoji Arktídy príležitosť pre zahraničných investorov

Moskva 26. marca (TASR) - Rusko vidí príležitosti pre zahraničných investorov, čo sa týka rozvoja ruskej časti Arktídy. Nemalú šancu majú krajiny globálneho Juhu. Uviedol to v stredu šéf Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin má záujem o zvýšenie prepravy tovarov Severnou morskou cestou najmä po tom, ako po invázii Ruska na Ukrajinu a sankciách západných štátov presunula Moskva veľkú časť obchodu s tovarmi z Európy do Ázie. Pozornosť sveta na severské oblasti najnovšie obrátil aj americký prezident Donald Trump, keď už niekoľkokrát dal najavo, že má záujem o získanie kontroly nad Grónskom.



Práve vzhľadom na sankcie západných štátov Dmitrijev vidí šance pre mnohé štáty globálneho Juhu. „Máme šance prilákať našich obchodných partnerov z krajín globálneho Juhu, ich investície, ich firmy,“ povedal Dmitrijev počas konferencie o rozvoji Arktídy, na ktorej sa zúčastnili ruskí vládni aj regionálni politici. Konferencia sa konala v Murmansku, prístavnom meste na severe Ruska neďaleko nórskych hraníc. Prístav je východzím bodom Severnej morskej cesty, ktorá pokračuje východným smerom až k Beringovej úžine.



Táto trasa, aj keď je pre dodávku ruských tovarov do Ázie výrazne kratšia než cez Suezský prieplav, je stále veľmi náročná a na to, aby sa komerčné lode dostali na miesto určenia, je potrebná pomoc ľadoborcov. V dôsledku globálneho otepľovania sa však šance na prepravu týmto koridorom zvyšujú. Na to poukázal aj Dmitrijev, podľa ktorého zmena klímy prináša "zaujímavé" vyhliadky na rozvoj Severnej morskej cesty.