Rusko vlani výrazne skresalo podiel OPEC na dovoze ropy do Indie

Naí Dillí 17. januára (TASR) - Rusko sa stalo v minulom roku tretím najväčším dodávateľom ropy do Indie, pričom na celkovom objeme dovozu ázijskej krajiny sa podieľalo zhruba 15 %. To je prudký obrat oproti roku 2021, v ktorom ruská ropa predstavovala z celkového objemu dovozu suroviny do Indie iba 1 %. Presunutie pozornosti Naí Dillí na ruskú surovinu tak výrazne skresalo podiel Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na indickom dovoze na najnižšiu úroveň za viac než desaťročie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje zdrojov z ropného priemyslu.



Rafinérie v Indii, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, v minulom roku vo veľkom kupovali ruskú ropu. Rusko ju totiž predávalo s výraznou zľavou po tom, ako ju západné spoločnosti po sankciách uvalených za inváziu Ruska na Ukrajinu odmietali nakupovať. Rusko tak v rebríčku dodávateľov ropy do Indie poskočilo vlani o 14 miest.



Rekord dosiahol dovoz ruskej ropy do Indie v decembri, a to na úrovni 1,25 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená zhruba štvrtinu z celkového objemu dovozu na úrovni 4,9 milióna barelov/deň. Celkovo India doviezla v decembri najviac ropy za sedem mesiacov.



Členské štáty OPEC, väčšinou z krajín Blízkeho východu a Afriky, uviedli, že ich podiel na indickom dovoze ropy dosiahol vlani 64,5 %, čo je najmenší podiel za vyše 10 rokov. Na porovnanie, v roku 2008, keď podiel OPEC na dovoze ropy do Indie dosiahol maximum, predstavoval 87 %.



Najväčšími dodávateľmi však v minulom roku zostali členské štáty OPEC - Irak a Saudská Arábia. Avšak v prípade decembra to neplatí. Prvú pozíciu zaznamenalo Rusko a za ním nasledovali práve Irak a Saudská Arábia.



Zvýšený dovoz ropy z Ruska zároveň znížil záujem Indie o africkú ropu. Podiel Afriky na indickom dovoze suroviny klesol vlani na 17-ročné minimum a v prípade Latinskej Ameriky sa podiel znížil na najnižšiu úroveň za 15 rokov.