Rusko vykázalo prvý rozpočtový prebytok od roku 2022

Moskva 9. októbra (TASR) - Rusko vykázalo za prvých deväť mesiacov 2024 rozpočtový prebytok, prvý od roku 2022. Prispeli k tomu vyššie ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, rozpočtový prebytok Ruska za deväť mesiacov do konca septembra 2024 predstavoval 169 miliárd rubľov (1,73 miliardy USD; 1,58 miliardy eur) alebo 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oznámilo to v stredu ministerstvo financií.



V rovnakom období predchádzajúceho roka malo Rusko deficit 0,8 % HDP.



Ministerstvo uviedlo, že rozpočtové príjmy z ropy a zemného plynu v období január až september vzrástli o 49,4 % v dôsledku vyšších cien ropy, hlavnej ruskej exportnej komodity. Aj v nasledujúcich mesiacoch očakáva ministerstvo tržby z ropy a plynu "nad základnou úrovňou".



Celkovo sa rozpočtové príjmy za prvých deväť mesiacov 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 33,2 % na 26,3 bilióna RUB. Neenergetické tržby pritom vzrástli o 26,9 %.



Celkové výdavky v sledovanom období stúpli o 23,3 % na 26,1 bilióna RUB, najmä v dôsledku vysokých nákladov na vojnu na Ukrajine.



Ministerstvo predložilo 30. septembra parlamentu na prerokovanie návrh budúcoročného rozpočtu a upravilo tohtoročné čísla, pričom sa výdavky oproti pôvodnému plánu zvýšili o 7,5 %. Deficit za celý rok by mal byť 1,7 % HDP.



Zverejnené údaje o rozpočte naznačujú zrýchlené výdavky štátu v zostávajúcich týždňoch roka s tradičným vrcholom výdavkov v decembri.



(1 EUR = 1,0957 USD)