Rusko výrazne zhoršilo výhľad vývoja ekonomiky na tento aj ďalšie roky
S rastom nad 2 % nepočíta Rusko ani v roku 2028, pričom ministerstvo hospodárstva pôvodne očakávalo rast o 2,5 %.
Autor TASR
Moskva 12. mája (TASR) - Rusko výrazne zhoršilo odhad vývoja ekonomiky na tento rok. Zatiaľ čo vláda pôvodne počítala s rastom o vyše percenta, teraz nepredpokladá rast ani o pol percenta. Podobne výrazne zhoršila prognózu aj na rok 2027 a so slabším rastom počíta aj v ďalšom roku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka pre ruský ekonomický denník Vedomosti.
Novak v utorok pre Vedomosti povedal, že nový odhad ministerstva hospodárstva stanovil na tento rok rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,4 %. V predchádzajúcej prognóze pritom ministerstvo počítalo s rastom o 1,3 %. Ešte výraznejšiu redukciu oznámil Novak v prípade roka 2027. Pôvodne sa čakal rast o 2,8 %, teraz ministerstvo odhaduje, že dosiahne 1,4 %.
S rastom nad 2 % nepočíta Rusko ani v roku 2028, pričom ministerstvo hospodárstva pôvodne očakávalo rast o 2,5 %. Teraz odhaduje, že ekonomika v danom roku vzrastie o 1,9 %. Nad 2 % by sa rast ekonomiky mal vrátiť až v roku 2029, v ktorom by podľa súčasnej prognózy ministerstva mal dosiahnuť 2,4 %.
Novak dodal, že so spomalením rastu hospodárstva sa po vysokom raste ekonomiky v rokoch 2023 - 2024 počítalo. „Ekonomická dynamika je cyklická. Po období vysokého rastu vždy prichádza ku korekcii, často sprevádzanej štrukturálnymi zmenami. To je pre ekonomiku normálne,“ dodal Novak, zdôraznil však, že ruská ekonomika sa v dôsledku sankcií vyvíja v prostredí „bezprecedentného tlaku“.
