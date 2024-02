Rusko vytvorilo vyše pol milióna pracovných miest v obrannom sektore

Moskva 2. februára (TASR) - Rusko vytvorilo viac ako pol milióna nových pracovných miest vo svojom obrannom sektore, aby uspokojilo prudký dopyt na bojisku. Uviedol to v piatok ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z AFP.



Rusko vynaložilo obrovské zdroje na svoj totálny útok na Ukrajinu, pričom obranný sektor je zodpovedný za veľkú časť rastu jeho ekonomiky, ktorú zasiahli sankcie Západu.



"Len za uplynulý rok a pol sa v oblasti obrany vytvorilo 520.000 nových pracovných miest," povedal Putin na politickom fóre s pracovníkmi v obrannom sektore v meste Tula.



"Aby sme boli úspešní na bojisku, je potrebné rýchlo a adekvátne reagovať na to, čo sa tam deje," vyhlásil Putin. "Takže kto to urobí rýchlejšie, vyhráva," dodal.



Po mesiacoch bojov, ktoré nepriniesli veľké územné zisky ani Rusku, ani Ukrajine, Moskva vložila do konfliktu viac pracovnej sily a zvyšuje výrobu zbraní.



Minulý rok predstavilo Rusko plány na masívny nárast výdavkov na armádu, až o 68 %, pričom sú vyššie ako výdavky na vzdelávanie, ochranu životného prostredia a zdravotnú starostlivosť dohromady.



Rast výdavkov podporil dopyt v ruskej ekonomike, odlákal robotníkov z civilného priemyslu, ktorý trpí nedostatkom práce a zvýšil infláciu.



Nezamestnanosť v Rusku klesla na rekordne nízku úroveň a niekoľko neobranných sektorov hlási chronický nedostatok zamestnancov, odkedy Rusko pred takmer dvoma rokmi spustilo vojenskú kampaň proti Ukrajine.