< sekcia Ekonomika
Rusko vyviezlo zo západných prístavov najviac ropy za 8 mesiacov
Rusko vyviezlo v máji cez prístavy Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk 2,5 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov).
Autor TASR
Moskva 2. júna (TASR) - Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14 %, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Uviedli to dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita.
Rusko vyviezlo v máji cez prístavy Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk 2,5 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V apríli vývoz dosiahol 2,2 milióna barelov/deň. Májový objem exportu je tak najvyšší od septembra minulého roka.
Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu, uviedli zdroje. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej produkcie.
Rusko vyviezlo v máji cez prístavy Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk 2,5 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V apríli vývoz dosiahol 2,2 milióna barelov/deň. Májový objem exportu je tak najvyšší od septembra minulého roka.
Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu, uviedli zdroje. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej produkcie.