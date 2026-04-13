Rusko vyzvalo na vytvorenie potravinových rezerv so štátmi BRICS
Rusko patrí k najväčším producentom aj vývozcom umelých hnojív, tento rok však nemá dostatok kapacity na výraznejšie zvýšenie produkcie.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Členské štáty zoskupenia BRICS, ako aj Euroázijskej ekonomickej únie by mali vytvoriť spoločné potravinové rezervy s cieľom zvládať riziká v oblasti potravinovej bezpečnosti prameniace z konfliktu na Blízkom východe. Povedal to v pondelok podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Alexander Maslennikov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá.
Približne polovica potravín potrebuje na svoju produkciu priemyselné hnojivá a zhruba tretina svetového obchodu s nimi prechádza cez kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý sa od útoku USA a Izraela na Irán koncom februára dostalo iba minimum lodí. „Na zaistenie potravinovej bezpečnosti je mimoriadne dôležité, aby sme rozšírili spoluprácu s priateľskými krajinami, najmä so štátmi Euroázijskej ekonomickej únie a BRICS (ekonomické zoskupenie 10 štátov na čele s Brazíliou, Ruskom, Indiou a Čínou) vrátane vytvorenia spoločných potravinových rezerv,“ citovali Maslennikova ruské médiá.
Podľa neho kríza na Blízkom východe predstavuje vážne riziko pre svetovú potravinovú bezpečnosť. Ak budú problémy s dodávkami umelých hnojív trvať až do začiatku leta, mohla by úroda kľúčových plodín klesnúť zhruba o polovicu. To by mohlo viesť k najprudšiemu rastu cien potravín za posledné roky a počet hladujúcich vo svete by sa mohol zvýšiť na rekordných 673 miliónov.
Na riziká poukázali aj Svetová banka, Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetový potravinový program OSN. Inštitúcie minulý týždeň upozornili, že prudký rast cien ropy, zemného plynu a umelých hnojív v dôsledku vojny na Blízkom východe nevyhnutne povedú k rastu svetových cien potravín a ohrozia potravinovú bezpečnosť.
Rusko patrí k najväčším producentom aj vývozcom umelých hnojív, tento rok však nemá dostatok kapacity na výraznejšie zvýšenie produkcie. Čo sa však týka poľnohospodárskych komodít, ich vývoz by chcelo do konca tohto storočia zvýšiť, a to zhruba o polovicu.
