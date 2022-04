Rusko vyzvalo skupinu BRICS, aby rozšírila používanie národných mien

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko, ktoré čelí bezprecedentným západným sankciám, vyzvalo skupinu rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, aby rozšírila používanie národných mien a spojila svoje platobné systémy. Uviedlo to v sobotu (9. 4.) ministerstvo financií v Moskve.



Sankcie odrezali Rusko od globálneho finančného systému a od takmer polovice jeho zlatých a devízových rezerv, ktoré na začiatku apríla predstavovali 606,5 miliardy USD (558,42 miliardy eur).



Minister financií Anton Siluanov v piatok (8. 4.) na stretnutí s kolegami zo skupiny BRICS, ktorú tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, povedal, že globálna ekonomická situácia sa v dôsledku sankcií podstatne zhoršila. Uvádza sa to vo vyhlásení ministerstva.



Podľa Siluanova nové sankcie ničia tiež základy existujúceho medzinárodného menového a finančného systému založeného na americkom dolári.



„To nás tlačí k potrebe urýchliť prácu v nasledujúcich oblastiach: používanie národných mien na exportno-importné operácie, integrácia platobných systémov a kariet, vlastný systém finančných správ a vytvorenie nezávislej ratingovej agentúry BRICS,“ povedal Siluanov.



Vydavatelia medzinárodných platobných kariet Visa a MasterCard zastavili svoju činnosť v Rusku začiatkom marca a najväčšie ruské banky stratili prístup ku globálnemu medzibankovému platobnému systému SWIFT.



Rusko zriadilo vlastný bankový systém SPFS ako alternatívu k systému SWIFT. Jeho vlastný kartový platobný systém MIR začal fungovať v roku 2015. Boli súčasťou snáh Moskvy vyvinúť domáce finančné nástroje, ktoré by odzrkadľovali západné, na ochranu krajiny v prípade rozšírenia sankcií voči Moskve za jeho anexiu Krymu v roku 2014.



Podľa Ruska ministri skupiny BRICS potvrdili dôležitosť spolupráce v snahe stabilizovať súčasnú ekonomickú situáciu.



"Súčasná kríza je spôsobená človekom a krajiny BRICS majú všetky potrebné nástroje na zmiernenie jej dôsledkov pre ich ekonomiky a globálnu ekonomiku ako celok," dodal Siluanov.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 1,0861 USD)