Rusko za posledný týždeň zaznamenalo nulovú infláciu

Moskva 1. júna (TASR) - Rusko zaznamenalo za posledný týždeň nulový rast spotrebiteľských cien, ktorý nasledoval po miernej deflácii. Ukázali to v stredu zverejnené údaje ruského štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Začiatkom marca, krátko po tom ako Rusko zaútočilo 24. februára na Ukrajinu, vyskočila týždenná inflácia v Rusku na 2,22 %. Odvtedy sa však tempo rastu spotrebiteľských cien postupne spomaľovalo, k čomu prispelo posilňovanie rubľa podporené umelými zásahmi štátu.



V týždni do 27. mája zaznamenali spotrebiteľské ceny v Rusku stagnáciu. Tá pritom nasledovala po týždni, v ktorom ceny o 0,02 % klesli. Bol to prvý týždenný pokles spotrebiteľských cien v krajine od augusta minulého roka.



Od začiatku tohto roka dosiahla medziročná inflácia v Rusku 11,82 %. Spotrebiteľské ceny vzrástli najvýraznejšie v apríli, keď rast dosiahol 17,83 %, čo bola najvyššia inflácia od januára 2002. Neskôr sa však inflácia zmiernila a k 20. máju dosiahla 17,51 %. Inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je stanovený na 4 % a banka odhaduje, že inflácia by sa na túto úroveň mala dostať v roku 2024.