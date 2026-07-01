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Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie
Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli.
Autor TASR
Moskva/Naí Dillí 1. júla (TASR) - Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie s cieľom zmierniť nedostatok paliva na domácom trhu po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské rafinérie. Uviedli to v stredu zdroje z priemyslu, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.
Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli. Kremeľ uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za prijateľné ceny. K informáciám o dovoze benzínu z Indie sa však ministerstvo energetiky nevyjadrilo.
Podľa jedného zo zdrojov z energetického priemyslu bolo z Indie do Ruska poslaných minimálne 60.000 ton benzínu. Ďalší zdroj uviedol, že India poslala dva tankery, z ktorých každý vezie od 30.000 do 40.000 ton paliva.
Tretí zdroj zasa informoval, že Rusko plánuje doviezť každý mesiac z jednotlivých krajín približne 400.000 ton benzínu vrátane Bieloruska. To už pohonné látky do Ruska dodáva. Podľa Reuters dodali Bielorusi Rusku v prvej polovici júna po železnici viac než 70.000 ton benzínu. To je takmer trojnásobok objemu oproti prvej polovici mája.
Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli. Kremeľ uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za prijateľné ceny. K informáciám o dovoze benzínu z Indie sa však ministerstvo energetiky nevyjadrilo.
Podľa jedného zo zdrojov z energetického priemyslu bolo z Indie do Ruska poslaných minimálne 60.000 ton benzínu. Ďalší zdroj uviedol, že India poslala dva tankery, z ktorých každý vezie od 30.000 do 40.000 ton paliva.
Tretí zdroj zasa informoval, že Rusko plánuje doviezť každý mesiac z jednotlivých krajín približne 400.000 ton benzínu vrátane Bieloruska. To už pohonné látky do Ruska dodáva. Podľa Reuters dodali Bielorusi Rusku v prvej polovici júna po železnici viac než 70.000 ton benzínu. To je takmer trojnásobok objemu oproti prvej polovici mája.