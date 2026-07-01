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< sekcia Ekonomika

Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli.

Autor TASR
Moskva/Naí Dillí 1. júla (TASR) - Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie s cieľom zmierniť nedostatok paliva na domácom trhu po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské rafinérie. Uviedli to v stredu zdroje z priemyslu, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.

Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli. Kremeľ uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za prijateľné ceny. K informáciám o dovoze benzínu z Indie sa však ministerstvo energetiky nevyjadrilo.

Podľa jedného zo zdrojov z energetického priemyslu bolo z Indie do Ruska poslaných minimálne 60.000 ton benzínu. Ďalší zdroj uviedol, že India poslala dva tankery, z ktorých každý vezie od 30.000 do 40.000 ton paliva.

Tretí zdroj zasa informoval, že Rusko plánuje doviezť každý mesiac z jednotlivých krajín približne 400.000 ton benzínu vrátane Bieloruska. To už pohonné látky do Ruska dodáva. Podľa Reuters dodali Bielorusi Rusku v prvej polovici júna po železnici viac než 70.000 ton benzínu. To je takmer trojnásobok objemu oproti prvej polovici mája.
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