Moskva 7. marca (TASR) - Rusko začalo s vývozom nafty do Saudskej Arábie vo februári, keď Európska únia (EÚ) zaviedla embargo na ruské dodávky. Ukázali to údaje spoločnosti Refinitiv. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Embargo EÚ na ruské ropné produkty platí od 5. februára, čo prinútilo ruských vývozcov presmerovať tankery do Afriky a Ázie, ako aj vykonávať prekládky z lode na loď (ship-to-ship, STS).



Podľa údajov spoločnosti Refinitiv najmenej tri nákladné lode prepravujúce 190.000 ton nafty naložené vo februári v ruskom pobaltskom prístave Primorsk teraz smerujú do Saudskej Arábie.



Saudská Arábia, ktorá sama vyváža obrovské objemy ropných produktov, by po určitej rafinácii mohla reexportovať ruskú naftu do iných destinácií, uviedli obchodníci.