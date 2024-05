Manturov: Rusko začne v bývalom závode Toyoty vyrábať limuzíny Aurus

Moskva 7. mája (TASR) - Rusko začne tento rok vyrábať luxusné limuzíny Aurus v bývalej továrni japonskej Toyoty v Petrohrade. Oznámil to v utorok úradujúci podpredseda vlády Denis Manturov. Sedan Aurus Senat, inšpirovaný limuzínou ZIL zo sovietskej éry, je oficiálnym ruským prezidentským vozidlom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Manturov, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS, uviedol, že výroba v petrohradskom závode by sa mala začať do konca roka 2024. Toyota previedla továreň na štátnu spoločnosť NAMI, ktorá má v značke Aurus väčšinový podiel, v marci minulého roka.



Spoločnosť Aurus Motors začala vyrábať svoje automobily v meste Jelabuga v Tatársku, ktoré sa nachádza približne tisíc kilometrov na východ od Moskvy, v roku 2021. Rusko hľadá spôsoby, ako využiť továrne, ktoré zostali nevyužité po tom, ako sa niektoré svetové automobilky v reakcii na agresiu Moskvy voči Ukrajine stiahli z ruského trhu.



Podľa údajov ruskej spoločnosti Autostat sa v tomto roku v krajine predalo zatiaľ štyridsať automobilov značky Aurus.