Rusko zakázalo vývoz obohateného uránu pre elektrárne v USA

Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko zaviedlo zákaz dodávok obohateného uránu pre jadrové elektrárne v Spojených štátoch. Odteraz plánuje povoliť jeho vývoz do USA len vo výnimočných prípadoch. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Bol zavedený zákaz vývozu," citovali ruské tlačové agentúry hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



Ruská Federálna služba pre technickú a exportnú kontrolu môže povoliť výnimky, ale iba ak to bude v záujme Moskvy, dodal.



Približne štvrtina jadrových elektrární v USA dostáva ako palivo obohatený urán z Ruska.



Americký prezident Joe Biden zaviedol tento rok v rámci sankcií proti Moskve zákaz dovozu obohateného uránu z Ruska. Platia však aj výnimky, a to prípadoch, keď sú USA závislé od ruského jadrového paliva.



Ruský prezident Vladimir Putin v septembri nariadil úradom, aby prehodnotili vývozné obmedzenia pre strategicky dôležité suroviny vrátane niklu a titánu, okrem uránu.



Vzťahy Ruska s USA sú na nízkej úrovni. Moskva sa sťažuje najmä na represívne sankcie Západu za jej inváziu na Ukrajinu. Kremeľ tvrdí, že sankcie sú nezákonné a opakovane uvalil odvetné sankcie proti západným krajinám a firmám.



Rusko je jedným z najvýznamnejších svetových dodávateľov obohateného uránu pre prevádzku jadrových elektrární. Ruský jadrový energetický holding Rosatom v tejto súvislosti oznámil, že ostatné exportné kontrakty s 33 zákazníkmi v 14 krajinách sveta budú splnené.



Rosatom neposkytol žiadne konkrétne informácie o exporte do USA, uviedol však, že holdingová spoločnosť pokrýva približne 17 % celosvetového dopytu po jadrovom palive. Produkcia uránu vlani podľa Rosatomu dosiahla 2700 ton.