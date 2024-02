Rusko zakáže vývoz benzínu na šesť mesiacov

Moskva 29. februára (TASR) - Rusko vo štvrtok potvrdilo, že od piatka 1. marca zavedie zákaz vývozu benzínu až na šesť mesiacov. Chce tak vraj predísť nedostatku paliva počas údržby ropných rafinérií. Uvádza sa vo vyhlásení vlády. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Rozhodnutie je zamerané na udržanie stabilnej situácie na trhu s palivami. Obmedzenia na vývoz benzínu sa zavádzajú na šesť mesiacov, od 1. marca do 31. augusta," uvádza sa v správe.



Podobný zákaz zaviedla Moskva aj minulý rok, aby zabránila nedostatku paliva a prudkému zvýšeniu jeho cien na domácom trhu.



Ruská stanica RBC uviedla, že vicepremiér Alexander Novak v liste z 21. februára navrhol obmedzenie vývozu, keďže očakáva zvýšený sezónny dopyt po palive na domácom trhu.



"Na vybalansovanie nadmerného dopytu po ropných produktoch je potrebné prijať opatrenia, ktoré pomôžu stabilizovať ceny na domácom trhu," citovala Novaka RBC.



Najnovší zákaz však bude podstatne dlhší ako vlani, keďže Kremeľ chce pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať 15. až 17. marca, udržať na uzde rastúce ceny palív.



Zastavenie exportu by zároveň malo pomôcť vytvoriť priestor na údržbu a opravy rafinérií, keďže niektoré z nich boli v uplynulých mesiacoch terčom útokov v rámci vojny na Ukrajine. Moskva už minulý mesiac znížila vývoz benzínu do krajín, ktoré nie sú členmi Spoločenstva nezávislých štátov, pre škody spôsobené na jej energetickej infraštruktúre.



Rusko v roku 2023 vyprodukovalo 43,9 milióna ton benzínu, z toho asi 5,76 milióna ton exportovalo. Najväčšími dovozcami ruského benzínu sú najmä africké krajiny vrátane Nigérie, Líbye a Tuniska, ako aj Spojené arabské emiráty.