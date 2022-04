Izvestija: Rusko zastaví predaj dlhopisov

Moskva 11. apríla (TASR) - Rusko zastaví predaj dlhopisov po zvyšok roka a podnikne právne kroky, ak ho západné sankcie prinútia nesplatiť dlh. Uviedli to ruské noviny Izvestija s odvolaním sa na vyhlásenie ministra financií Antona Siluanova.



Siluanov to povedal niekoľko dní po tom, čo ruská vláda minulý týždeň porušila podmienky a platby z dvoch zahraničných dlhopisov uhradila v rubľoch namiesto v dolároch.



Agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings v sobotu (9. 4.) zhoršila Rusku rating na úroveň čiastočnej platobnej neschopnosti (selective default, SD).



Ruské ministerstvo financií minulú stredu (6. 4.) uviedlo, že sa pokúsilo zaplatiť 649 miliónov USD (597,55 milióna eur) za dva dlhopisy, ale americká korešpondenčná banka odmietla vykonať platobné pokyny, takže ich zaplatilo v rubľoch.



S&P však neočakáva, že Moskva bude schopná previesť platby v rubľoch na doláre v rámci povolenej 30-dňovej lehoty. Čiastočne aj preto, že sankcie voči Rusku sa v najbližších týždňoch pravdepodobne ešte zvýšia, čo bude brzdiť ochotu a technické schopnosti krajiny dodržiavať podmienky svojich záväzkov voči zahraničným držiteľom dlhu.



Hrozba nesplatenia dlhu visí nad Ruskom už niekoľko týždňov v dôsledku sankcií Západu za jeho inváziu na Ukrajinu. Vláda v Moskve tvrdí, že má prostriedky na splnenie svojich dlhových záväzkov a opakovane obviňuje z problémov pri splácaní dlhopisov Západ. Siluanov vyhlásil, že USA a iní sa snažia prinútiť Rusko, aby nesplnilo svoje záväzky.



"Samozrejme, že ich budeme žalovať, pretože sme podnikli všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že investori dostanú svoje platby," povedal podľa novín Izvestija. "Nebude to jednoduchý proces. Budeme musieť veľmi aktívne dokázať svoj prípad, napriek všetkým ťažkostiam.“



Náklady na poistenie ruského vládneho dlhu v dôsledku sankcií minulý týždeň v jednom momente prudko vzrástli, čo signalizuje 99-percentnú šancu štátneho bankrotu do jedného roka.



Siluanov povedal tiež, že Rusko zastavuje aukcie dlhopisov z dôvodu neúmerných nákladov na pôžičky.



"Tento rok neplánujeme ísť na miestny a ani na zahraničné trhy," povedal. "Nedáva to zmysel, pretože náklady na pôžičky by boli kozmické."



Podľa analytikov bola fiškálna pozícia Ruska na začiatku ukrajinského konfliktu priaznivá vďaka nízkej zadlženosti a značným devízovým rezervám. Okrem toho má masívny prílev financií z exportu ropy a plynu, pričom samotná Európska únia mu platí za energie zhruba 1 miliardu eur denne. To poskytuje ruskej vláde flexibilitu a umožní jej, aby sa v dohľadnej budúcnosti vyhla dlhopisovým trhom.



TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



(1 EUR = 1,0861 USD)