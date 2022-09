Moskva 4. septembra (TASR) - Rusko zastavilo dodávky plynu do Nemecka cez kľúčový plynovod Nord Stream 1 na dobu neurčitú potom, čo v piatok (2.9.) oznámilo, že našlo problémy na turbíne. To ešte zhorší európsku energetickú krízu, konštatuje agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



Ruský plynárenský gigant Gazprom v piatok oznámil, že plynovod Nord Stream 1, ktorý sa mal po trojdňovej údržbe v sobotu (3.9.) znovu uviesť do prevádzky, zostane odstavený, kým nebude chyba opravená.



Gazprom vo vyhlásení spresnil, že počas údržby objavil na turbíne v kompresorovej stanici Portovaja "únik motorového oleja", a kým sa tento problém neodstráni, bude transport plynu cez Nord Stream 1 úplne zastavený. Ruský energetický gigant na svojej stránke na sociálnej sieti Telegram zverejnil obrázok káblov pokrytých hnedou tekutinou. Uviedol tiež, že problémy objavil pri vykonávaní údržby so zástupcami spoločnosti Siemens, ktorá turbínu vyrobila.



Kremeľ už predtým v ten istý deň varoval, že budúca prevádzka Nord Stream 1, jednej z hlavných zásobovacích trás Gazpromu, je ohrozená pre nedostatok náhradných dielov.



"Nie sú žiadne technické rezervy, funguje len jedna turbína," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Takže spoľahlivosť prevádzky, celého systému je ohrozená," dodal s tým, že to "nezavinil" ruský energetický gigant Gazprom.



Výrobca turbín Siemens Energy vo vyhlásení uviedol, že úniky oleja "nie sú technickým dôvodom na zastavenie prevádzky".



"Takéto úniky zvyčajne neovplyvňujú prevádzku turbíny a môžu byť utesnené na mieste," vyhlásila nemecká firma s tým, že "nemá zmluvu na údržbárske práce".



Rusko po uvalení ekonomických sankcií Západu za jeho inváziu na Ukrajinu znížilo alebo zastavilo dodávky plynu do európskych krajín, čo spôsobilo prudký nárast cien energií.



Kremeľ obvinil zo zníženia dodávok cez Nord Stream 1 európske sankcie, ktoré podľa neho zablokovali návrat turbíny Siemens z opravy v Kanade. Nemecko, kde sa turbína teraz nachádza, naopak tvrdí, že Moskva blokuje návrat kritického zariadenia.



Berlín už predtým obvinil Moskvu, že využíva energie ako zbrane.



Gazprom tento týždeň oznámil aj pozastavenie dodávok plynu hlavnému francúzskemu poskytovateľovi Engie od štvrtka (1.9.), pretože nezaplatil za všetky júlové dodávky.



Európske štáty sa pred blížiacou sa zimou snažia úplne naplniť svoje zásobníky plynu, zabezpečiť si alternatívne dodávky a zaviesť plány na zníženie spotreby.



Dlhodobé zastavenie dodávok ruského plynu by však skomplikovalo snahy niektorých krajín vyhnúť sa nedostatku suroviny a zavedeniu prídelov.



Nemecko v piatok oznámilo, že dodávky plynu v krajine sú zabezpečené napriek zastaveniu jeho transportu Nord Stream 1.



"Situácia na trhu s plynom je napätá, ale bezpečnosť dodávok je zaručená," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ministerstva hospodárstva. Nekomentovala pritom oznámenia Gazpromu.



Nemeckí predstavitelia sa v ostatnom čase vyjadrovali o nadchádzajúcej zime pozitívnejším tónom. Kancelár Olaf Scholz pred rozhodnutím Gazpromu neobnoviť v sobotu dodávky plynu povedal, že Nemecko je teraz "v oveľa lepšej pozícii" z hľadiska energetickej bezpečnosti, keďže svoje ciele v oblasti skladovania plynu dosiahlo oveľa skôr, ako sa očakávalo.



Nemecký priemysel spotreboval v júli o 21,3 % menej plynu, ako je priemer za tento mesiac od roku 2018 do roku 2021, uviedla Spolková sieťová agentúra. Podľa šéfa agentúry Klausa Müllera takéto preventívne opatrenie "by mohlo zachrániť Nemecko pred vyhlásením núdzového stavu v prípade plynu túto zimu".



Európska únia sa medzitým pripravuje na prijatie opatrení na reformu trhu s elektrickou energiou, aby dostala prudko rastúce ceny pod kontrolu. Strach z nedostatku zemného plynu však vyhnal aj kontrakty na elektrinu vo Francúzsku a Nemecku na rekordné úrovne. Európski spotrebitelia sa tak pripravujú na obrovské účty za elektrinu, keďže energetické spoločnosti prenášajú vyššie náklady na odberateľov.