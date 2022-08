Rusko zastavilo export ropy cez južnú vetvu Družby

Moskva 9. augusta (TASR) - Dodávky ruskej ropy južnou vetvou ropovodu Družba cez územie Ukrajiny do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky boli 4. augusta zastavené. Uviedol to ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť s tým, že k zastaveniu toku ropy došlo v dôsledku sankcií, ktoré neumožnili spracovanie platieb za tranzit.











