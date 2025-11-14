< sekcia Ekonomika
Rusko zastavilo export ropy z prístavu Novorossijsk
Dôvodom je útok ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Export ropy z dôležitého ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk sa v piatok zastavil. Dôvodom je útok ukrajinských dronov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Štátny prevádzkovateľ ropovodov Transnefť pozastavil dodávky ropy do Novorossijsku, uviedla agentúru Reuters s odvolaní sa na dva zdroje z odvetvia. Transnefť sa k správe odmietla vyjadriť.
Zvýšenie obáv z výpadku dodávok spôsobilo v piatok nárast cien ropy. Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 10.34 h SEČ predával s plusom 93 centov alebo 1,58 % po 59,62 USD (51,31 eura) za barel (159 litrov). Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stúpol o 85 centov alebo 1,35 % na 63,86 USD za barel.
(1 EUR = 1,1619 USD)
Štátny prevádzkovateľ ropovodov Transnefť pozastavil dodávky ropy do Novorossijsku, uviedla agentúru Reuters s odvolaní sa na dva zdroje z odvetvia. Transnefť sa k správe odmietla vyjadriť.
Zvýšenie obáv z výpadku dodávok spôsobilo v piatok nárast cien ropy. Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 10.34 h SEČ predával s plusom 93 centov alebo 1,58 % po 59,62 USD (51,31 eura) za barel (159 litrov). Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stúpol o 85 centov alebo 1,35 % na 63,86 USD za barel.
(1 EUR = 1,1619 USD)