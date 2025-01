Rusko zastavilo tranzit plynu do Európy cez Ukrajinu

Moskva 1. januára (TASR) — Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila v stredu o 08.00 h moskovského času (05.00 h SEČ) dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska. Urobila tak v dôsledku nepredĺžení tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS odvolávajúcej sa na vyhlásenie Gazpromu.



"Keďže Ukrajina opakovane a jednoznačne odmietla predĺžiť túto dohodu, Gazprom prišiel od 1. januára 2025 o technickú a právnu spôsobilosť na tranzit plynu cez Ukrajinu. Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu sa zastavili o 08.00 h moskovského času," uvádza sa vo vyhlásení.



Zastavenie tranzitu potvrdilo aj ukrajinské ministerstvo energetiky.



Dohoda o tranzite ruského plynu cez ukrajinské územie počítala s prečerpaním 40 miliárd metrov kubických ročne. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že nový kontrakt určite nebude, keďže tak krátko pred 1. januárom ho nebude možné prerokovať, píše TASS.



Agentúra RIA Novosti konštatovala, že jedinou distribučnou cestou pre plyn z Ruska do Európy tak zostal plynovod Balkan Stream, vedúci z Turecka do Maďarska. Ročne prepraví približne 14 - 15 miliárd kubických metrov plynu do Rumunska, Grécka, Severného Macedónska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Maďarska.



Slovensko je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej na zastavenie dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu technicky dobre pripravené. Štátna spoločnosť SPP má v podzemných zásobníkoch uskladnených o 20 percent viac plynu ako pred rokom. Zásobníky, ktoré má zazmluvnené spoločnosť SPP, sú, navyše aj na konci decembra naplnené prakticky na 100 percent, čo v tomto období nie je štandardné. Štátna plynárenská spoločnosť má diverzifikované portfólio dodávok plynu od ďalších piatich veľkých medzinárodných energetických dodávateľov, ako BP, Exxon Mobil, Shell, RWE alebo ENI.



Ukrajina už dlhší čas avizovala, že dohodu o tranzite ruskej ropy nemieni predĺžiť. Svoje postoj zdôvodňuje vojnou s Ruskom a tým, že jej predajom ju čiastočne financuje.