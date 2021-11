Rusko zatiaľ nemusí zaplatiť bývalým akcionárom Jukosu 50 mld. dolárov

Haag 5. novembra (TASR) - Rusko zatiaľ nemusí bývalým akcionárom ropného koncernu Jukos zaplatiť vyše 50 miliárd USD (43,22 miliardy eur).



Holandský najvyšší súd totiž v piatok sčasti vyhovel odvolaniu Ruska v spore s bývalými akcionármi skrachovaného ropného koncernu Jukos, keď zrušil rozhodnutie nižšieho súdu.



Dlhoročný spor medzi Ruskom a bývalými akcionármi Jukosu sa tak predlžuje. V prípade priznania odškodného by išlo o najvyššiu sumu priznanú v arbitráži.



Podľa najvyššieho súdu nižší odvolací súd nesprávne, z procedurálnych dôvodov, odmietol tvrdenie Ruska, že "akcionári sa dopustili podvodu".



"Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu zrušilo právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu rovnako ako predošlé rozhodnutie," uviedol najvyšší súd, ktorý spor vrátil amsterdamskému odvolaciemu súdu, aby prešetril vyššie spomenuté tvrdenie Ruska. Ostatné námietky Moskvy však odmietol.



Arbitrážny súd so sídlom v Haagu v roku 2014 dospel k záveru, že Moskva nezákonne prevzala kontrolu nad Jukosom tak, že porušila svoje medzinárodné záväzky tým, že podnikla kroky, ktoré úmyselne spoločnosti udelila vysoké daňové pokuty, ktoré priviedli Jukos do bankrotu. Krok bol považovaný za snahu o umlčanie šéfa koncernu Michaila Chodorkovského, ktorý bol hlasným kritikom prezidenta Vladimira Putina.



Chodorkovského zatkli v roku 2003 a strávil viac než desať rokov vo väzení. Hlavné aktíva Jukosu prevzala štátna spoločnosť a Jukos skrachoval.



(1 EUR = 1,1569 USD)