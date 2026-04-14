Rusko zaviedlo kontrolu vývozu hélia, chce stabilizovať domáce dodávky
Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Rusko zaviedlo dočasnú kontrolu vývozu hélia. Uviedla to v utorok ruská vláda s tým, že potrebuje zabezpečiť stabilné dodávky pre domáci trh. Kontrola vývozu bude v platnosti do konca budúceho roka. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najväčšími producentami hélia na svete sú USA a Katar, pričom Katar sa na celosvetových dodávkach podieľal vlani viac než tretinou. Avšak po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe sa globálne dodávky hélia, ktoré sa vo veľkej miere využíva pri výrobe polovodičov, zredukovali.
Rusko je tretím najväčším producentom hélia na svete a podľa analytikov Gazprombank sa na celosvetovej produkcii podieľa približne 8 %. Na domácom trhu je hélium dôležité pri výrobe optických vlákien, ktoré v stále väčšej miere využíva ruská armáda na kontrolu dronov.
Rozhodnutie Ruska tak pridalo hélium na zoznam komodít, ktorých export mimo členských štátov Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ) si vyžaduje zvláštne povolenie zo strany ruskej vlády. Tento režim bude v platnosti do konca roka 2027.
