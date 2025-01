Rusko zaznamenalo za vlaňajšok rozpočtový schodok nad 3 bilióny rubľov

Moskva 21. januára (TASR) - Rusko zaznamenalo za minulý rok rozpočtový schodok nad 3 bilióny rubľov. Túto hranicu tak deficit prekonal už tretí rok po sebe. Rozpočtové príjmy sa síce zvýšili o viac než štvrtinu, približne o štvrtinu však vzrástli aj výdavky štátu, ktoré presiahli 40 biliónov rubľov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje ruského ministerstva financií.



Podľa ministerstva dosiahol rozpočtový deficit za minulý rok 3,49 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 34,4 miliardy USD (33,35 miliardy eur). Príjmy do rozpočtu vzrástli o 26 % na 36,71 bilióna a výdavky štátu o 24,2 % na 40,2 bilióna rubľov.



V percentuálnom vyjadrení voči hrubému domácemu produktu (HDP) sa rozpočtový schodok mierne znížil, v porovnaní s očakávaniami ministerstva financií bol však zhruba dvojnásobne vyšší. Za rok 2024 predstavoval 1,7 % HDP oproti 1,9 % HDP za rok 2023, ministerstvo však odhadovalo, že za minulý rok klesne na 0,9 % HDP alebo 1,6 bilióna rubľov.



Navyše, ak sa nezapočítajú príjmy z ropy a plynu, rozpočtový schodok dosiahol 7,3 % HDP. V roku 2023 predstavoval 7 % HDP.



Výrazne sa zvýšili výdavky v decembri, a to na 7,15 bilióna rubľov. Prekonali tak objem výdavkov za december roka 2023 aj 2022.



Tento rok Moskva očakáva zvýšenie výdavkov na 41,47 bilióna rubľov, z čoho 41 % plánuje vyčleniť na armádu, políciu a tajné služby. Predpokladaný rast daňových príjmov by však mal podľa ministerstva financií znížiť rozpočtový deficit na 0,5 % HDP. V minulom roku však ministerstvo muselo svoje pôvodné odhady dvakrát upraviť, keďže tlak na výdavky sa počas roka zvyšoval.



(1 EUR = 1,0316 USD)