Rusko zdvojnásobilo svoje výdavky na armádu

Londýn/Moskva 4. augusta (TASR) - Rusko zdvojnásobuje svoje výdavky na armádu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Moskva zdvojnásobila výdavky na obranu na rok 2023 na viac ako 100 miliárd USD (91,47 miliardy eur), čo predstavuje tretinu všetkých verejných výdavkov, ukázal vládny dokument, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Náklady na vojnu na Ukrajine totiž špirálovito rastú a zaťažujú štátny rozpočet.



Čísla vrhajú svetlo, koľko Rusko stojí vojna na Ukrajine v čase, keď Moskva už nezverejňuje údaje o rozpočtových výdavkoch jednotlivých sektorov. Vyplýva z nich, že Rusko len v 1. polroku 2023 dalo na obranu o 12 %, teda o 600 miliárd RUB viac v porovnaní s pôvodne plánovanými 4,98 bilióna RUB na celý rok 2023.



Výdavky na obranu v prvých šiestich mesiacoch tohto roka predstavovali 5,59 bilióna RUB, čo predstavuje 37,3 % z celkových rozpočtových výdavkov vo výške 14,97 bilióna RUB, uvádza sa v dokumente. Ruský rozpočtový plán predpokladá, že na "národnú obranu" pôjde 17,1 % z celkových výdavkov.



Ruská vláda ani ruské ministerstvo financií nereagovali na žiadosti o komentár k týmto číslam.



Rastúce výdavky na vojnu síce podporujú mierne zotavovanie ruskej ekonomiky v tomto roku, a to prostredníctvom zvýšenia priemyselnej výroby. Už teraz však stiahli rozpočet do deficitu vo výške približne 28 miliárd USD, ktorý sa ešte znásobil poklesom príjmov z exportu.



Vyššie výdavky na obranu by mohli deficit ešte viac prehĺbiť, zatiaľ čo zvýšenie výroby by mohlo spôsobiť zhoršenie situácie v iných sektoroch a vytlačiť súkromné investície.



Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzali zo spomínaného dokumentu, Rusko v prvých šiestich mesiacoch 2023 vynaložilo na obranu 19,2 % zo všetkých rozpočtových výdavkov pôvodne plánovaných na rok 2023.



Dokument poskytol nový odhad ročných výdavkov na obranu vo výške 9,7 bilióna RUB, čo predstavuje tretinu z celkových plánovaných výdavkov vo výške 29,05 bilióna RUB. To by bol najvyšší podiel minimálne za posledné desaťročie. V rokoch 2011 až 2022 Moskva dávala na obranu minimálne 13,9 % a maximálne 23 % svojho rozpočtu.



(1 EUR = 1,0932 USD)