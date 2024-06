Rusko zhoršilo odhad rozpočtového deficitu na tento rok nad 1 % HDP

Moskva 4. júna (TASR) - Ruské ministerstvo financií zhoršilo výhľad tohtoročného rozpočtového deficitu. Dôvodom sú rastúce výdavky a pokles príjmov z vývozu ropy a plynu. Pôvodne počítalo so schodkom pod 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teraz odhaduje, že túto hranicu deficit prekročí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo financií oznámilo, že rozpočtový schodok by podľa najnovších odhadov mal tento rok dosiahnuť 2,12 bilióna rubľov, čo predstavuje 23,76 miliardy USD (21,91 miliardy eur). To znamená 1,1 % HDP. V predchádzajúcom odhade uvádzalo ministerstvo rozpočtový deficit na rok 2024 na úrovni 1,595 bilióna rubľov, čo predstavovalo 0,9 % HDP.



Po invázii na Ukrajinu vo februári 2022 sa v Rusku výrazne zvýšili výdavky pre sektor obrany a produkciu zbraní, v dôsledku čoho zaznamenala krajina dva roky po sebe rozpočtový schodok prekračujúci 3 bilióny rubľov (približne 2 % HDP). Schodok potom Rusko vykrývalo z pôžičiek na domácom trhu a financií uložených vo Fonde národného bohatstva, ktoré vytvorilo z príjmov z predaja ropy a plynu.



Ministerstvo financií v rozpočtových zmenách, ktoré predložilo v pondelok (3. 6.) parlamentu, upravilo objem výdavkov v tomto roku na 37,18 bilióna rubľov. To je o 522 miliárd rubľov viac, než predpokladalo pôvodne. Naopak, objem odhadovaných príjmov znížilo o 2,8 miliardy rubľov na 35,06 bilióna rubľov.



Zároveň zhoršilo odhad dodatočných príjmov z ropy a plynu. Tie ministerstvo využíva na nákup zahraničných mien a dopĺňanie Fondu národného bohatstva. Spomínané príjmy z ropy a plynu zredukovalo o 767 miliárd na 1,05 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0842 USD)