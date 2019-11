Rusko zníži podiel amerických dolárov vo fonde národného bohatstva

Moskva 13. novembra (TASR) - Rusko zníži podiel amerických dolárov vo svojom fonde národného bohatstva. A zvažuje investovanie do iných mien, vrátane čínskeho jüanu. Uviedol to v stredu štátny tajomník ministerstva financií Vladimir Koľjčev.



Potvrdil tak správu agentúry Reuters zo začiatku tohto mesiaca, že Rusko plánuje diverzifikovať svoje portfólio devíz vo fonde v roku 2020. Podľa neho jedným z dôvodov je ochrana ruských rezerv pred vonkajšími rizikami. Neposkytol viac detailov o tom, do akej miery sa upraví podiel dolárov vo fonde.



Rusko malo na konci októbra vo fonde národného bohatstva 124,5 miliardy USD (112,03 miliardy eur), čo predstavuje zhruba 36 % z celkovej hodnoty prostriedkov vo fonde, podľa výpočtov agentúry Reuters na základe údajov ministerstva financií.



„Geopolitické riziká sú jedným z kľúčových faktorov pri určovaní štruktúry fondu národného bohatstva,“ povedal štátny tajomník novinárom na okraji konferencie v centre Moskvy.



Rusko zintenzívnilo tzv. de-dolarizačný proces, aby znížilo svoju závislosť od americkej meny, keď sa vzťahy Moskvy so Západom zhoršili po anexii Krymu v roku 2014 a úlohe Moskvy v ukrajinskej kríze.



Štruktúra devízových rezerv ruskej centrálnej banky sa už zmenila a plánované zmeny vo fonde národného bohatstva priblížia jeho zloženie k devízovým rezervám banky. „Iba sa synchronizujeme viac s centrálnou bankou,“ povedal štátny tajomník.



K 31. marcu tvorilo euro 30,3 % z rezerv centrálnej banky. Podiel v amerických dolároch predstavoval 23,6 %, v čínskych jüanoch 14,2 % a librách 6,6 %. Japonský jen, kanadský a austrálsky dolár mali dohromady 7,1-percentný podiel.



(1 EUR = 1,1015 USD)