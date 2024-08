Rusko znížilo produkciu ropy a prekročilo ciel stanovený v rámci OPEC+

Moskva 9. augusta (TASR) - Rusko v júli znížilo ťažbu ropy, prekročilo však ciel stanovený v rámci ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"V júli sa produkcia v Rusku v porovnaní s júnom ešte viac znížila, ale prekročila ciele o 67.000 barelov denne v dôsledku špecifických problémov s plánom dodávok. Úrovne v auguste a septembri by to mali napraviť," uviedlo v piatok ruské ministerstvo energetiky.



Podľa harmonogramu OPEC+ by mala byť produkcia Ruska v júli na úrovni 8,978 milióna barelov denne (bpd), rovnako ako v auguste až septembri. V júli tak teda mohla dosiahnuť 9,045 milióna bpd.



Ministerstvo dodalo, že Rusko potvrdzuje svoj záväzok dodržiavať plán kompenzácií za nadprodukciu ropy, ktorý predložilo sekretariátu OPEC. Zároveň vyzvalo ostatné krajiny OPEC+, ktoré odovzdali svoje plány kompenzácií, aby ich tiež plnili. "Ako už bolo dohodnuté, Rusko bude kompenzovať nadprodukciu vzniknutú od apríla 2024 počas kompenzačného obdobia, ktoré sa bude uplatňovať od októbra do novembra 2024, ako aj od marca do konca septembra 2025," dodalo ministerstvo.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorej dominuje Saudská Arábia, od roku 2017 spolupracuje s ďalšími kľúčovými producentskými krajinami pod vedením Ruska s cieľom kontrolovať globálnu ponuku, a teda aj ceny. Spoločne vystupujú pod označením OPEC+.