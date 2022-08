Rusko znižuje dodávky plynu aj do Francúzska

Paríž 30. augusta (TASR) - Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že od utorka znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska elektrárenská firma. To signalizuje, že nedostatok na európskom trhu s energiami sa zrejme prehĺbi.



Francúzska premiérka Élisabeth Borneová v pondelok (29. 8.) vyzvala firmy, aby znížili spotrebu energií, v opačnom prípade sa môže stať, že ak Rusko zastaví dodávky plynu, bude prídelový systém na energie reálnou možnosťou.



Spoločnosť Engie, ktorá od začiatku vojny na Ukrajine obmedzila svoju závislosť od ruského plynu, uviedla, že prijala opatrenia, aby minimalizovala následky redukcie dodávok od Gazpromu.



Krok Moskvy ešte zvyšuje tlak na európsky trh, ktorý zápasí s nedostatok plynu pre výrazné obmedzenie ruských dodávok. Gazprom okrem toho plánuje, že od stredy (31. 8.) do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Nemecko predpokladá, že dodávky cez plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, sa už neobnovia.