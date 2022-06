Rusko znižuje dodávky plynu do Talianska aj Nemecka

Rím 16. júna (TASR) - Rusko znížilo dodávky plynu do Talianska aj Nemecka. Európske ceny zemného plynu vo štvrtok pokračovali v prudkom raste.



Talianska spoločnosť Eni vo štvrtok uviedla, že ruský koncern Gazprom dodáva len 65 % požadovaného plynu. Gazprom tvrdí, že dôvodom sú problémy na kompresorovej stanici Portovaja.



Talianska firma požadovala o 44 % viac plynu v porovnaní so stredou (15. 6.), keď boli dodávky znížené o 15 %. "Gazprom ohlásil, že dodá len 65 % požadovaného objemu," uviedol hovorca Eni.



Gazprom už v stredu oznámil, že od štvrtka ešte viac obmedzuje dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream. Od štvrtkového rána bude podľa ruského koncernu cez plynovod denne prúdiť maximálne 67 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Gazprom už v utorok (14. 6.) oznámil redukciu maximálneho objemu dodávok cez plynovod Nord Stream o 40 % na približne 100 miliónov m3 zo 167 miliónov m3.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa vo štvrtok na burze v Amsterdame posilnil o 24 % a o 12.59 h SELČ sa obchodoval po 148,99 eura za megawatthodinu (MWh).