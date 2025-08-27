< sekcia Ekonomika
Rusko znižuje prognózu hospodárskeho rastu v roku 2025
Ruská vojnová ekonomika v predchádzajúcich rokoch robustne rástla.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Rusko očakáva spomalenie hospodárskeho rastu v tomto roku na 1,5 % namiesto na 2,5 % v predchádzajúcej prognóze zo 4,3 % v roku 2024. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby, ktoré utlmili pôžičky. Povedal to v stredu prezidentovi Vladimirovi Putinovi minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Ruská vojnová ekonomika v predchádzajúcich rokoch robustne rástla. V roku 2023 sa jej výkon zvýšil o 4,1 % a v roku 2024 o 4,3 %. To bolo oveľa rýchlejšie tempo ako v krajinách skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta), a to aj napriek rozsiahlym sankciám Západu po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Tento rok sa však ruská ekonomika spomaľuje. Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov v júni varoval, že Rusko je na pokraji recesie, ak sa nezmení menová politika.
Najväčšie vojenské výdavky Ruska od čias studenej vojny podnietili infláciu, čo viedlo centrálnu banku k zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby vlani v októbri na 21 %, na najvyššiu úroveň od roku 2003, teda od prvého mandátu prezidenta Putina.
Centrálna banka v júni znížila kľúčový úrok na 20 % a potom v júli na 18 %, ale ekonomiku stále trápia vysoké náklady na úvery a nedostatok pracovnej sily, uviedli analytici.
Siluanov Putinovi povedal, že ministerstvo hospodárstva v tomto roku očakáva rast najmenej o 1,5 %. Oficiálna prognóza na rok 2025 bola 2,5 %. Poznamenal pritom, že aj napriek prísnej menovej a úverovej politike tempo hospodárskeho rastu nebude nižšie ako 1,5 %.
„Vyrovnaný rozpočet poskytne centrálnej banke viac príležitostí na zmiernenie menovej a úverovej politiky, čo znamená, že úverové zdroje budú dostupnejšie,“ uviedol.
Agentúra Reuters v januári informovala, že Putin sa čoraz viac obáva deformácií v ruskej ekonomike počas vojny, najmä v dôsledku zníženia investícií veľkých spoločností pre vysoké úrokové sadzby.
Počas prvých dvoch prezidentských období Putina v rokoch 2000 až 2008 sa veľkosť ruskej ekonomiky prudko zvýšila na 1,7 bilióna USD (1,47 bilióna eur) z menej ako 200 miliárd USD v roku 1999. Aktuálne je však nominálny hrubý domáci produkt (HDP) Ruska na úrovni 2,2 bilióna USD, čo je približne rovnaká hodnota ako v roku 2013, rok predtým, ako Rusko anektovalo Krym.
Siluanov Putinovi a kľúčovým ministrom vlády povedal, že medzi kabinetom, centrálnou bankou a expertmi prebieha neustála diskusia o kľúčovej úrokovej sadzbe a situácii v ekonomike.
Prvý podpredseda vlády Denis Manturov zase Putina informoval, že spracovateľský priemysel tento rok vzrastie približne o 3 %. To je menej ako predchádzajúci odhad jeho rastu o 4,3 %. A priemyselná produkcia stúpne o 2 % namiesto o 2,6 %.
HDP Ruska vzrástol v 2. štvrťroku 2025 o 1,1 %. To bolo výrazné spomalenie v porovnaní s jeho zvýšením o 4 % v rovnakom období minulého roka.
Medzinárodný menový fond odhaduje, že ruská ekonomika tento rok vzrastie o 0,9 %. V predchádzajúcej prognóze pritom počítal s jej zvýšením o 1,5 %.
Keďže sa ekonomika spomaľuje a Rusko stále míňa obrovské sumy na vojnu na Ukrajine, Moskva bude pravdepodobne musieť zvýšiť dane a znížiť výdavky.
(1 EUR = 1,1593 USD)
