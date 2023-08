Rusko zostalo aj v júli najväčším dodávateľom ropy do Číny

Peking 21. augusta (TASR) - Rusko bolo aj v júli najväčším dodávateľom ropy do Číny, napriek tomu, že objem dodávok z predchádzajúceho maxima klesol. Čiastočne sa pod to podpísalo zvýšenie domáceho dopytu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskej colnej správy.



Dodávky ruskej ropy do Číny sa v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšili o 13 % na 8,06 milióna ton, čo predstavuje 1,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), uviedla colná správa. V porovnaní s júnom, za ktorý dosiahli dodávky ruskej ropy do Číny rekordných 10,5 milióna ton, však júlové dodávky predstavujú výrazný pokles. Za sedem mesiacov tohto roka dodalo Rusko do Číny 60,66 milióna ton, čo medziročne predstavuje rast o 25 %.



Dodávky ropy do Číny zo Saudskej Arábie klesli medziročne o 14 % na 5,65 milióna ton. Ešte výraznejší pokles to predstavuje v medzimesačnom porovnaní, konkrétne 31 %. S poklesom dodávok ropy z blízkovýchodnej krajiny do čínskych rafinérií sa však počítalo, keďže Rijád zvýšil cenu svojej kľúčovej ropy Arab Light pre ázijských odberateľov v danom mesiaci na 6-mesačné maximum.



Pod medzimesačný pokles vývozu ruskej ropy do Číny sa čiastočne podpísal zvýšený dopyt na ruskom trhu. Podľa odhadov analytikov klesol vývoz zo západoruských prístavov v mesiaci júl oproti júnu približne o 18 %.