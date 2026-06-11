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Rusko zostalo v apríli najväčším dodávateľom ropy do Indie
V apríli Rusko vyviezlo do Indie približne 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne (bpd), čo predstavuje pokles oproti marcovému objemu 2,1 milióna barelov denne.
Autor TASR
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Moskva 11. júna (TASR) - Rusko zostalo v apríli opäť najväčším dodávateľom ropy pre Indiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
V apríli Rusko vyviezlo do Indie približne 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne (bpd), čo predstavuje pokles oproti marcovému objemu 2,1 milióna barelov denne. Druhým najväčším dodávateľom do Indie bola v apríli Saudská Arábia s objemom 670.000 bpd. Významné objemy dodali aj Venezuela (283.000 bpd), Brazília (276.000 bpd), Nigéria (236.000 bpd) a Irán (133.000 bpd). Celkový dovoz ropy do Indie sa v apríli v porovnaní s marcom zvýšil o 9 % a dosiahol v priemere 4,9 milióna bpd.
V apríli Rusko vyviezlo do Indie približne 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne (bpd), čo predstavuje pokles oproti marcovému objemu 2,1 milióna barelov denne. Druhým najväčším dodávateľom do Indie bola v apríli Saudská Arábia s objemom 670.000 bpd. Významné objemy dodali aj Venezuela (283.000 bpd), Brazília (276.000 bpd), Nigéria (236.000 bpd) a Irán (133.000 bpd). Celkový dovoz ropy do Indie sa v apríli v porovnaní s marcom zvýšil o 9 % a dosiahol v priemere 4,9 milióna bpd.