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Rusko zostalo v septembri najväčším dodávateľom ropy do Číny a Indie
Podiel Ruska na indickom dovoze ropy v septembri dosiahol 35 %, zatiaľ čo v auguste to bolo 45 %.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Rusko zostalo v septembri najväčším dodávateľom ropy do Číny a Indie, hoci jeho podiel v dôsledku rastúceho dovozu komodity oboma krajinami mierne klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
Podiel Ruska na indickom dovoze ropy v septembri dosiahol 35 %, zatiaľ čo v auguste to bolo 45 %. Irak a Saudská Arábia dodali zhodne po 10 %. Celkový dovoz ropy do Indie dosiahol v septembri rekordnú úroveň, k čomu prispel vysoký objem spracovania v miestnych rafinériách. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa dovoz zvýšil o 20 % na 5,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a medziročne vzrástol o 13 %.
Dovoz ropy do Číny v septembri taktiež pokračoval v raste, keď sa zvýšil o viac ako 1,5 % na 9,04 milióna barelov denne. Rusko zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny. Jeho podiel na celkovom dovoze klesol na 28 % z 30 % v predchádzajúcom mesiaci. Podiel Brazílie predstavoval 14 % a Iraku 13 %.
Podiel Ruska na indickom dovoze ropy v septembri dosiahol 35 %, zatiaľ čo v auguste to bolo 45 %. Irak a Saudská Arábia dodali zhodne po 10 %. Celkový dovoz ropy do Indie dosiahol v septembri rekordnú úroveň, k čomu prispel vysoký objem spracovania v miestnych rafinériách. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa dovoz zvýšil o 20 % na 5,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a medziročne vzrástol o 13 %.
Dovoz ropy do Číny v septembri taktiež pokračoval v raste, keď sa zvýšil o viac ako 1,5 % na 9,04 milióna barelov denne. Rusko zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny. Jeho podiel na celkovom dovoze klesol na 28 % z 30 % v predchádzajúcom mesiaci. Podiel Brazílie predstavoval 14 % a Iraku 13 %.