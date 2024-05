Rusko zostáva najväčším dodávateľom ropy do Číny

Peking/Moskva 20. mája (TASR) - Rusko bolo aj v apríli najväčším dodávateľom ropy do Číny, keď objem dodávok zvýšilo medziročne takmer o tretinu. Prvú pozíciu najväčších dodávateľov tejto suroviny do najväčšej ázijskej ekonomiky si tak udržalo už 12. mesiac po sebe. Naopak, dovoz ropy zo Saudskej Arábie klesol zhruba o štvrtinu po tom, ako Rijád zvýšil ceny svojej komodity. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako uviedla čínska colná správa, Čína doviezla v apríli z Ruska celkovo 9,26 milióna ton ropy (2,25 milióna barelov denne - 1 barel = 159 litrov), pričom dodávky zahrnovali ropu prepravenú ropovodmi aj po mori. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 30 %.



V porovnaní s marcom sa však dovoz znížil, keď v marci doviezla Čína z Ruska celkovo 2,55 milióna barelov ropy denne. Na porovnanie, rekord v objeme dovozu zaznamenala Čína v júni minulého roka, keď z Ruska doviezla 2,56 milióna barelov ropy/deň.



Za štyri mesiace zvýšil Peking objem dovozu ropy z Ruska medziročne približne o 17 % na 37,79 milióna ton. To znamená 2,28 milióna barelov denne. Rusko sa tak na celkovom dovoze ropy do Číny podieľalo približne 21 %.



Naopak, dovoz zo Saudskej Arábie, ktorá bola najväčším dodávateľom ropy do Číny v apríli minulého roka, dosiahol 6,34 milióna ton (1,54 milióna barelov/deň). V medziročnom porovnaní tak klesol o 25 %. Dôvodom bolo zvýšenie cien ropy zo Saudskej Arábie pre Áziu.