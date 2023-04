Rusko zrazilo podiel OPEC na indickom dovoze ropy na 20-ročné minimum

Naí Dillí 24. apríla (TASR) - Podiel Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na dovoze ropy zo strany Indie zaznamenal v obchodnom roku 2022/2023 najrýchlejší pokles v histórii, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za vyše 20 rokov. Podpísali sa pod to sankcie západných štátov voči Rusku za útok na Ukrajinu, v dôsledku čoho Rusko presmerovalo svoju lacnejšiu ropu na trhy Číny a Indie. Trhy navyše očakávajú, že podiel OPEC na dovoze suroviny do Indie bude v poklese pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Členské štáty OPEC, ktoré zahrnujú najmä štáty z Blízkeho východu a Afriky, zaznamenali pokles svojho podielu na indickom dovoze ropy v období od apríla 2022 do konca marca 2023 na 59 %, najmenej za obdobie zverejňovania príslušných údajov. V obchodnom roku 2021/2022 predstavoval ich podiel približne 72 %, uviedla agentúra Reuters, ktorá analyzovala príslušné údaje. Tie sa prvýkrát začali zverejňovať za obchodný rok 2001/2002.



Rusko sa stalo v minulom roku najväčším dodávateľom ropy do Indie a z prvej pozície tak vytlačilo Irak. Zároveň tým posunulo kľúčového vývozcu ropy, Saudskú Arábiu, na tretie miesto.



Pred vojnou na Ukrajine a zavedením sankcií západných štátov voči Rusku India ruskú ropu pre vysoké náklady prakticky nedovážala. Za minulý rok sa však situácia prudko zmenila a India sa stala kľúčovým odberateľom ruskej ropy prepravovanej tankermi, ktorú západné štáty v rámci sankcií odmietajú.



V obchodnom roku 2022/2023 predstavoval dovoz ruskej ropy do Indie v priemere 1,6 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Celkový dovoz dosiahol 4,65 milióna barelov/deň.



Analytici pritom očakávajú, že podiel štátov OPEC na dovoze ropy do Indie, ktorá je tretím najväčším dovozcom suroviny na svete, bude klesať aj v ďalších mesiacoch. Nemalou mierou k tomu prispeje aj ich rozhodnutie znížiť od mája produkciu. Ak ruské dodávky zostanú na pôvodnej úrovni, podiel štátov z Blízkeho východu a Afriky na dovoze ropy Indiou tak opäť klesne. "Ruská ropa je už teraz lacnejšia než ropa z Blízkeho východu a zdá sa tak, že OPEC si ďalšou redukciou ťažby iba poškodí," uviedol Ehsan Ul Haq, analytik spoločnosti Refinitiv.