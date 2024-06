Rusko zrejme buduje flotilu tieňových prepravcov LNG

Moskva 29. júna (TASR) - Rusko po invázii na Ukrajinu a sankciách, ktoré naň uvalil Západ, vytvorilo tieňovú flotilu na prepravu svojej ropy po celom svete. Teraz pribúdajú dôkazy, že Moskva začala robiť to isté v prípade skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Plyn je kľúčový pre naplnenie ruskej štátnej pokladnice a financovanie vojny na Ukrajine. To si však vyžaduje väčší podiel na globálnom trhu s LNG, keďže kedysi lukratívne dodávky plynu potrubím do Európy Moskva rázne obmedzila.



Plány na zvýšenie exportu LNG z Ruska brzdia nové reštriktívne opatrenia Európskej únie (EÚ). Tie okrem iného zakážu investície aj poskytovanie tovarov, technológií a služieb na dokončenie ruských projektov v oblasti LNG. A ruské lode budú mať tiež obmedzený prístup do európskych prístavov, takže nebudú môcť využívať zariadenia v EÚ na prekládku LNG na iné plavidlá tretích krajín.



Podľa spoločnosti Equasis v uplynulých troch mesiacoch bolo vlastníctvo najmenej ôsmich plavidiel prevedené na málo známe spoločnosti v Dubaji. Štyrom už Moskva udelila súhlas na plavbu cez ruské arktické vody toto leto.



To sa nápadne podobá manévrom pri vytváraní tieňovej flotily ropných tankerov vrátane použitia nepriehľadných spoločností a lodí tak starých, že by normálne boli už vyradené z prevádzky.



Najmenej tri z tankerov majú svoje poisťovne uvedené ako "neznáme" v databáze Medzinárodnej námornej organizácie, čo je ďalšia charakteristika lodí tieňovej flotily.



"Existuje niekoľko náznakov, ktoré poukazujú na snahy Ruska vytvoriť tieňovú flotilu pre LNG," povedal Malte Humpert, zakladateľ Arctic Institute, think-tanku so sídlom vo Washingtone.



Nákup starších lodí, prevod plavidiel na dubajský subjekt a rekordný počet povolení na Severnú námornú cestu naznačujú, že dieliky "skladačky tieňovej flotily do seba zapadajú".



Preprava LNG je však zložitejšia ako preprava ropy. Schladený a skvapalnený plyn si vyžaduje technicky zdatnejšie posádky a zložitejšie technológie, takže plavidiel je menej, vďaka čomu sa dajú ľahšie sledovať pomocou satelitných údajov. Zatiaľ čo svetové vody brázdi 7500 ropných tankerov rôznych veľkostí, flotila LNG nepredstavuje ani desatinu tohto počtu.



A kým v prípade ropy je bežným prostriedkom na maskovanie jej pôvodu prečerpanie z lode na loď na otvorenom mori, pri LNG je to oveľa komplikovanejšie. Preto Rusko doteraz využívalo európske prístavy na tento manéver. To však od marca budúceho roka nebude možné.



Rusko, ktoré je v súčasnosti štvrtým najväčším vývozcom LNG, má všetky dôvody pokračovať v snahe nájsť alternatívne cesty na globálny trh. Akonáhle sa však vytvorí sieť na obchádzanie sankcií, zamerajú sa na ňu západné úrady. Táto hra tak pripomína hru na mačku a myš, dodala agentúra Bloomberg.